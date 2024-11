Cor 27 aprile 2021 Ryanair conferma 11 nuove rotte da Alghero Soddisfatto Fabio Gallo (Sogeaal): L’apertura di nuove destinazioni domestiche e internazionali permette di guardare con fiducia all’imminente stagione estiva, con l’auspicio che i prossimi mesi possano rappresentare il primo passo verso il graduale rilancio turistico



ALGHERO - La compagnia Ryanair ha ufficializzato l'operativo estivo 2021 dall’Aeroporto di Alghero che sarà collegato a 22 destinazioni, tra cui 11 novità, con oltre 65 voli settimanali. La maggior parte dei collegamenti saranno operativi dal mese di luglio.



«Ryanair conferma il proprio impegno su Alghero e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive» rilancia il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness.



Soddisfatto Fabio Gallo, chief financial officer & direttore sviluppo business dell’Aeroporto di Alghero: «Siamo molto soddisfatti del successo della collaborazione con Ryanair e del percorso che ha portato all’ampliamento dell’offerta da e per l’aeroporto di Alghero. L’apertura di nuove destinazioni domestiche e internazionali permette di guardare con fiducia all’imminente stagione estiva, con l’auspicio che i prossimi mesi possano rappresentare il primo passo verso il graduale rilancio turistico ed economico del Nord Ovest dell’isola».