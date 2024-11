Red 28 aprile 2021 Uniss: dibattito on-line sulla democrazia paritaria Lo stato dell´arte dei diritti delle donne in Italia sarà al centro dell´evento organizzato per domani pomeriggio, sulla piattaforma Teams, dal Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari



SASSARI - Il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari organizza per domani, giovedì 29 aprile, alle 15, sulla piattaforma “Teams”, l’evento “Lo Stato dell'arte dei diritti delle donne in Italia. presentazione del libro Una parità ambigua”. L’autrice Marilisa D’Amico, accolta dai saluti istituzionali del rettore Gavino Mariotti e dall’introduzione della coordinatrice dei lavori Carla Bassu, docente di Diritto pubblico comparato, discuterà della sua opera con la delegata rettorale per il benessere lavorativo Patrizia Patrizi, docente di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa dell’Uniss.



Inoltre, interverranno la delegata rettorale allo sport dell’Università di Sassari Giuliana Giuseppina Carboni, docente di Diritto pubblico comparato; Maria Francesca Fantato dell’Associazione noiDonne e la presidente della Rete nazionale per la parità Rosa Oliva de Conciliis. In “Una parità ambigua”, D’Amico ripercorre le tappe del cammino per raggiungere la parità nello Stato costituzionale, muovendo dalle origini antichissime degli stereotipi di genere che ancora ostacolano l’eguaglianza e danno vita a una “parità ambigua”. Ambiguità che si riflette nei molti temi affrontati dall’autrice: i diritti riproduttivi, lo squilibrio di genere ai vertici delle Istituzioni, la difficoltà di conciliare il tempo dedicato alla famiglia e al lavoro, l’odio sessista, il dramma della violenza di genere. Infine, l’attenzione si sposta sull’emergenza sanitaria attuale, che moltiplica le fragilità e amplifica le discriminazioni.



Il libro si rivolge a tutti, nella convinzione che la “democrazia paritaria” sia una conquista non solo per le donne, ma per la società intera e nella consapevolezza che il cambiamento debba essere soprattutto culturale e che il diritto possa solo introdurre strumenti che lo facilitino. Marilisa D’Amico è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e prorettrice con delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti nell’Università degli studi di Milano. Come avvocato ha difeso davanti alle Corti italiane ed europee questioni relative ai diritti fondamentali, come la procreazione medicalmente assistita, il matrimonio omosessuale, la presenza femminile nelle Giunte regionali



Nella foto: Marilisa D'Amico