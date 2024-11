Red 29 aprile 2021 Cagliari: nuovo tariffario servizi cimiteriali Raccolti in un unico listino comunale i prezzi relativi a concessioni, servizi e cremazioni nel capoluogo regionale. Le nuove tariffe prevedono un aumento del 3percento



CAGLIARI - Cagliari riordina e aggiorna le tariffe relative a concessioni cimiteriali, servizi cimiteriali e cremazioni. Per agevolare l'utenza e nel contempo garantire maggiore trasparenza nelle operazioni cimiteriali assicurando la tutela dei cittadini, la Giunta comunale ha previsto l'accorpamento di alcune voci rispetto al passato, così da creare un unico tariffario. Tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica del Governo, che ha stabilito il tasso di inflazione per il 2021 pari al 0,5percento, dei costi attuali di costruzione dei nuovi loculi, degli interventi di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, le nuove tariffe prevedono un aumento del 3percento.