Cor 29 aprile 2021 Apre il nuovo centro di distribuzione postale di Nuoro Una superfice interna di 850 mq ed un piazzale esterno di circa 2.160 mq. Operativo da oggi il nuovo centro di distribuzione ubicato nella zona industriale di Prato Sardo, in via Pietrino Guiso Pilo 32



NUORO - La sede, situata nella zona industriale di Prato Sardo, in via Pietrino Guiso Pilo 32, con una superfice interna di 850 mq ed un piazzale esterno di circa 2.160 mq, è stata progettata e realizzata soprattutto in modo funzionale relativamente al “Joint Delivery”, il Modello di Recapito introdotto sull’intero bacino territoriale della provincia che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche al pomeriggio e il sabato. Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare i processi di lavorazione e le attività di tutto il personale applicato. Di nuova concezione anche gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono soprattutto ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.



Responsabile del Nuovo Centro di Distribuzione è Michele Carta, 61 anni, coniugato e padre di due figli rispettivamente di 31 e 25 anni, in Poste Italiane da 36 anni, precedentemente Responsabile del centro di Distribuzione di Sassari. «Nel nuovo sito – precisa Michele Carta –sono applicati 43 addetti tra portalettere e operatori interni. Sono state adottate tutte le misure per lavorare in sicurezza, tra cui interventi di igienizzazione e sanificazione della sede e dei mezzi aziendali, e tutti i dipendenti, compresi gli addetti alle lavorazioni interne, sono stati dotati di mascherine giornaliere».



«I volumi che il nuovo Centro di Recapito sarà chiamato a gestire - continua il responsabile - sono molto importanti poiché il bacino territoriale di riferimento, suddiviso in 33 zone di recapito, oltre a Nuoro ha competenza su altri 15 comuni della provincia: Bitti, Dorgali, Lula, Mamoiada, Oliena, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana e Sarule. Dal nuovo Centro di Distribuzione di Prato Sardo, inoltre, partiranno quotidianamente i collegamenti verso gli ulteriori centri e presidi di Distribuzione della provincia di Nuoro, presenti a Belvì, Fonni, Orosei, Siniscola e Tonara ed anche tutta la corrispondenza “raccolta” presso gli uffici postali della provincia di Nuoro verrà convogliata, per poi essere inviata alla sua destinazione finale, verso il nuovo centro Nuorese».



Il Centro di Distribuzione di via Guiso ha a disposizione un parco mezzi che comprende 9 Scooter e 24 Auto, con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 73.500 abitanti in circa 38.000 punti di recapito tra abitazioni private, uffici pubblici e aziende. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali potranno gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti. Infatti, il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.