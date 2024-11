Red 30 aprile 2021 Campagna amica: nasce primo mercato delle zone interne Sono presenti dieci aziende agricole, prevalentemente del territorio, che ogni mercoledì mattina porteranno in vendita nella piccola galleria, in Corso Vittorio Emanuele, i propri prodotti freschi, di stagione e a chilometro zero



ISILI - Nasce il primo mercato di Campagna amica delle zone interne. E’ stato inaugurato mercoledì mattina a Isili, alla presenza del direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra, del sindaco Luca Pilia e del parroco don Antonello Demurtas, che ha benedetto il mercato. Sono presenti dieci aziende agricole, prevalentemente del territorio, che ogni mercoledì (dalle 8.30 alle 13.30) porteranno in vendita nella piccola galleria, in Corso Vittorio Emanuele, i propri prodotti. Si tratta di prodotti freschi e di stagione rigorosamente a chilometro zero: frutta e verdura, formaggi, ricotta, miele, carne, salumi, pane, pasta, uova, olii essenziali, sott’oli, funghi.



«Siamo orgogliosi di questo mercato, perché esprime l’anima di Campagna amica – afferma Serra - In un periodo di forte crisi economica e sociale, noi inauguriamo e lo facciamo in un territorio dell’interno, che soffre per lo spopolamento e per la perdita di servizi. E’ la rivincita dell’agricoltura che si afferma sempre di più come antidoto allo popolamento, che nonostante tutto resiste e sa rinnovarsi, anche grazie a molti giovani, e investe e crede nei propri progetti anche nelle zone interne».



Il mercato di Campagna amica di Isili è un punto di riferimento per tutto il comprensorio, una nuova opportunità anche per le aziende agricole di poter vendere e raccontare i propri prodotti nel loro territorio. «Quelli di Campagna amica non sono solo dei semplici mercati e questo che abbiamo inaugurato a Isili lo dimostra ancora una volta – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis - sono dei luoghi di incontro tra agricoltore e consumatore, piazze di socialità e di buon cibo che presidiano il territorio».



Nella foto: un momento dell'inaugurazione