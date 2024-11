Cor 2 maggio 2021 Sky Alps, decolla l´aeroporto di Tortolì Incontro tra il Consorzio Industriale e Sky Alps: la società di Bolzano è interessata ad attivare una linea aerea verso l´Aeroporto di Tortolì. Ruolo decisivo del Commissario Straordinario Ammendola con il sostegno della Regione Sardegna. All’incontro, oltre all’assessore Todde, hanno partecipato imprenditori e operatori turistici sostenitori dell’iniziativa



TORTOLÌ – Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Consorzio Industriale, un incontro tra il CPI e Josef Gostner, Presidente di Sky Alps. La società di Bolzano è interessata ad attivare una linea aerea verso l'Aeroporto di Tortolì. All'incontro, fortemente voluto dal Commissario Straordinario Franco Amendola, ha partecipato anche Giorgio Todde, Assessore regionale dei Trasporti, che ha espresso grande interesse per l'operazione. «Qualsiasi soluzione che ci consenta di riaprire la struttura aeroportuale di Tortolì e di favorire l'incremento di flussi turistici verso l'Ogliastra è ben accetta. La Regione Sardegna valuta favorevolmente l'iniziativa promossa dal Consorzio Industriale ed è disponibile ad agevolarla», ha dichiarato l'esponente della Giunta Solinas.



All'incontro, oltre al Presidente del Consorzio, hanno presenziato, in modalità covid, alcuni operatori turistici interessati all'operazione: i gruppi Mazzella e Bovi, gli operatori turistici Rocco Meloni e Vincenzo Ammendola e altri imprenditori del settore. Gostner si è presentato con le idee chiare e la ferma intenzione di importare in Ogliastra il modello dell'area in cui opera anche come operatore turistico. Un imprenditore molto importante, che opera in Sardegna nel settore delle energie solari ed eoliche con una reputazione finanziaria di indubbio valore.



Gostner e Todde si sono lasciati con la volontà di aprire un tavolo di dialogo con la mediazione del Commissario Ammendola, grande fautore della operazione. Gli imprenditori presenti all'incontro hanno valutato con grande interesse l'operazione è si sono messi a disposizione per favorirla con la propria competenza e capacità ricettiva. In attesa della sottoscrizione di un protocollo formale, da domani si apre un tavolo di dialogo tra le parti. Durante il dibattito, sono emersi anche elementi di carattere tecnico sull'utilizzo di aeromobili adatti alla pista aeroportuale di Tortolì. La compatibilità fra le flotte aeree utili all'area di Bolzano con quella ogliastrina è un punto di forza.