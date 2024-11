Red 2 maggio 2021 Riapre il parco urbano Fausto Noce Da domani, riaprirà il parco di Olbia con la consueta programmazione oraria, dalle 6 alle 21. «Raccomandiamo ai nostri concittadini di mantenere i comportamenti corretti per non rendere vani i sacrifici delle precedenti settimane», dichiara il sindaco Settimo Nizzi



OLBIA - Da domani, lunedì 3 maggio, riaprirà il parco urbano “Fausto Noce” di Olbia con la consueta programmazione oraria, dalle 6 alle 21. A tal proposito, il sindaco Settimo Nizzi afferma: «Raccomandiamo ai nostri concittadini di mantenere i comportamenti corretti per non rendere vani i sacrifici delle precedenti settimane. Nello specifico, ricordiamo ancora di mantenere sempre il distanziamento sociale, anche e soprattutto quando si fa sport, indossare la mascherina ed igienizzarsi spesso le mani».



Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi