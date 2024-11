Red 3 maggio 2021 Iti Is Mirrionis: scadenza prorogata Gli interessati potranno presentare al Comune di Cagliari la domanda di partecipazione al progetto entro le 12 di lunedì 17 maggio



CAGLIARI – Il Comune di Cagliari ha prorogato alle 12 di lunedì 17 maggio il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso pubblico per il sostegno all'avvio di nuove imprese nell'area “Iti–Cagliari Is Mirrionis”. Il progetto è finanziato con i fondi a valere sulle risorse dell'Azione 3.3.1 e dell'Azione 3.7.1 del Por Fesr 2014-2020. Il bando completo e tutti gli allegati sono disponibili alla consultazione nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e Avvisi” del portale istituzionale comunale.