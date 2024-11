Red 3 maggio 2021 Pirri: si riunisce la Municipalità E´ convocato per domani sera, in videoconferenza, il Consiglio della Municipalità. Al primo punto dell´Ordine del giorno, il Bilancio di previsione 2021-2023



CAGLIARI – La presidente del Consiglio della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca ha convocato l'assemblea per domani, martedì 4 maggio, alle 17.30, in videoconferenza. Prevista la discussione sul parere al Bilancio di previsione 2021-2023 e comunicazioni da parte della presidente.