S.A. 18:19 «Sul palazzo bruciato un´evoluzione concreta» Così Giampietro Moro, consigliere Comunale e capogruppo Città Viva, plaude l´iniziativa dell´Amministrazione comunale nel palazzo di via Vittorio Emanuele e critica duramente le opposizioni



ALGHERO - «Finalmente sulla vicenda del “palazzo bruciato” si inizia a vedere un’evoluzione concreta. Un primo passo importante che, ci auspichiamo, sia il preludio di una risoluzione definitiva della situazione che da otto anni grava sulle famiglie proprietarie degli immobili. Esprimiamo soddisfazione per il risultato non scontato raggiunto dal sindaco Raimondo Cacciotto che prevede la riperimetrazione dell’area esterna, la messa in sicurezza del piano interrato e progressivamente all’attività di bonifica dei rifiuti. Bene ha fatto il Sindaco a dare input al Servizio Ambiente, per chiedere il sopralluogo al Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari e alla Asl, svoltosi nel mese di marzo, dopo il dissequestro dell’immobile disposto dal Tribunale di Sassari con sentenza del gennaio 2025».



Così Giampietro Moro, consigliere Comunale e capogruppo Città Viva, plaude l'iniziativa dell'Amministrazione comunale nel palazzo di via Vittorio Emanuele. E conclude tirando in ballo le forze di opposizione: «Ci diverte, invece, leggere ancora le stizzite prese di posizione del solito gruppo di Forza Italia che, come sempre, ci dice cosa andrebbe fatto con grotteschi atteggiamenti da primi della classe. Se, quando governavano, avessero portato a compimento la metà delle cose che suggeriscono a noi oggi, la città verserebbe senz’altro in condizioni migliori. Relegati dagli elettori a svolgere il ruolo di “osservatori dei cantieri”, i forzisti continuano con la stantia produzione di critiche fini a se stesse, che non contribuiscono in alcun modo alla soluzione dei problemi da loro creati e reiterati nei settori delle Opere Pubbliche e delle Finanze».



Nella foto: Giampietro Moro