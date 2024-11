Red 3 maggio 2021 Ritrovo in campagna: sanzioni ad Aggius Sono state nove le sanzioni elevate dai Carabinieri ad Aggius nell’ultimo week-end di “Zona rossa”. I nove giovani si erano ritrovati in una casa di campagna per stare insieme, pertanto senza rispettare le regole della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19



AGGIUS - Sono state nove le sanzioni elevate dai Carabinieri ad Aggius nell’ultimo week-end di “Zona rossa”. I nove giovani si erano ritrovati in una casa di campagna per stare insieme, pertanto senza rispettare le regole della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nonostante il passaggio alla “Zona arancione”.