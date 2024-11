Red 4 maggio 2021 Turismo e cultura: via al webinar Archeologika Nell’ambito delle azioni previste dalla campagna “Archeologika”, giovedì pomeriggio si terrà un webinar dal titolo “La promozione del prodotto turistico culturale. Le parole, i toni, i concetti per la comunicazione”



CAGLIARI - Nell’ambito delle azioni previste dalla campagna “Archeologika”, giovedì 6 maggio, dalle 15 alle 16.30, si terrà un webinar dal titolo “La promozione del prodotto turistico culturale. Le parole, i toni, i concetti per la comunicazione”. L'iniziativa si innesta nel quadro delle attività previste dal “Progetto Archeologika”, voluto dalla Regione autonoma della Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Cagliari per rafforzare e promuovere il turismo culturale con particolare riferimento al segmento legato al vastissimo patrimonio archeologico isolano.



L'incontro, della durata di un'ora e mezza, è indirizzato alle imprese del comparto ricettivo, della ristorazione, e a quelle impegnate nella gestione di beni culturali (scavi, musei, ecc.) o che in generale concorrano a formare territorialmente l'offerta turistica. Il seminario sarà tenuto da Paola Tournour, che si occupa di comunicazione nel Ttg Italia, società che organizza eventi legati al turismo. La partecipazione al webinar è gratuita.