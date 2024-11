Red 5 maggio 2021 Webinar social media management alla Promocamera Il corso si svolgerà in modalità webinar per la durata di ventiquattro ore distribuite su sei giornate, dalle 14.30 alle 18.30. Ulteriori informazioni, per le iscrizioni che scadranno lunedì 10 maggio, sono disponibili sul sito internet della Promocamera



SASSARI - Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di commercio di Sassari, ha organizzato un percorso di formazione dedicato al Social media management. Il corso nasce con l'obiettivo di migliorare l'aspetto strategico della comunicazione, imparare a conoscere e gestire i social a livello aziendale, individuare il budget e creare azioni di promozione sponsorizzate. Per un'idea rivolta a tutte le aziende che vogliono imparare a muoversi sui social, sfruttare le potenzialità che possono nascere per ottenere più clienti e brand reputation.



Il corso si svolgerà in modalità webinar per la durata di ventiquattro ore distribuite su sei giornate, dalle 14.30 alle 18.30. Ulteriori informazioni, per le iscrizioni che scadranno lunedì 10 maggio, sono disponibili sul sito internet della Promocamera.



Numerosi, ne tutti di estrema attualità i temi che saranno trattati durante gli incontri. Dall'aspetto strategico della comunicazione, alla creazione dell’immagine aziendale, fino all’individuazione di quest'ultima nell'ambito del mercato di riferimento. Per un’azione che, partendo da una vision strategica, individui post efficaci e storie aziendali, sostenute da un budget da modulare e da campagne di sponsorizzazione. Tra gli altri contenuti del corso, di particolare interesse la costruzione di un piano editoriale e l'individuazione degli obiettivi da raggiungere per ottenere il massimo dalle strategie di sviluppo dell’immagine aziendale.