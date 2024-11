Red 6 maggio 2021 Hub Promocamera: calendario da sabato a mercoledì La Direzione dell´Assl Sassari ha reso noto il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, dall´8 al 12 maggio. La convocazione è rivolta a tutti i cittadini del Distretto di Sassari di età compresa tra i 79 e i 70 anni che ancora non abbiano ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19



SASSARI - La Direzione dell'Assl Sassari ha reso noto il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, allestito nella “Promocamera” (ingresso Predda Niedda, Strada 1), da sabato 8 maggio a mercoledì 12 maggio 2021. La convocazione è rivolta a tutti i cittadini del Distretto di Sassari di età compresa tra i 79 e i 70 anni che ancora non abbiano ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19.



Sabato toccherà ai cittadini di Porto Torres (dalle 9 alle 11 per i nati nel 1942 e 1943; dalle 11 alle 12 per i nati nel 1944 e nel 1945; dalle 12 alle 14 per i nati nel 1946 e nel 1947; dalle 14 alle 15 per i nati nel 1948 e nel 1949; dalle 15 alle 16 per i nati nel 1950 e nel 1951) e di Sorso (dalle 16 alle 17 per i nati tra il 1942 e il 1945; dalle 17 alle 18 per i nati tra il 1946 e il 1949; dalle 18 alle 19 per i nati nel 1950 e 1951). Venti i Comuni interessati domenica 9, con la prima dose agli over 70: dalle 9 alle 10, vaccinazione per i cittadini di Bulzi e Cargeghe; dalle 10 alle 11 di Chiaramonti e Codrongianos; dalle 11 alle 12 Erula e Florinas; dalle 12 alle 13 Laerru e Martis; dalle 13 alle 14 Muros e Nulvi; dalle 14 alle 15 Osilo e Ossi; dalle 15 alle 16 Perfugas e Santa Maria Coghinas; dalle 16 alle 17 Sedini e Sennori; dalle 17 alle 18 Stintino e Tergu; dalle 18 alle 19 Tissi e Viddalba.



Lunedì 10 toccherò agli over 70 di Castelsardo (dalle 9 alle 10), Ploaghe (dalle 10 alle 11), Usini (dalle 12 alle 13) e Valledoria (dalle 13 alle 14). E si inizierà con i cittadini di Sassari: dalle 14 alle 15 per i nati da gennaio a giugno del 1942; dalle 15 alle 16 per i nati da luglio a dicembre del 1942; dalle 16 alle 17 per i nati da gennaio a giugno del 1943; dalle 17 alle 19 per i nati da luglio a dicembre del 1943. Si riprenderà martedì 11, per i sassaresi nati da gennaio a giugno del 1944 (dalle 9 alle 10), per proseguire dalle 10 alle 11 per i nati da luglio a dicembre del 1944; dalle 11 alle 12 per i nati da gennaio a giugno del 1945; dalle 12 alle 13 per i nati da luglio a dicembre del 1945; dalle 13 alle 14 per i nati da gennaio a giugno del 1946; dalle 14 alle 15 per i nati da luglio a dicembre del 1946; dalle 15 alle 16 per i nati da gennaio a giugno del 1947; dalle 16 alle 17 per i nati da luglio a dicembre del 1947; dalle 17 alle 18 per i nati da gennaio a giugno del 1948; dalle 18 alle 19 per i nati da luglio a dicembre del 1948. Si proseguirà mercoledì 12, per i sassaresi nati da gennaio a giugno del 1949 (dalle 9 alle 10), per proseguire dalle 10 alle 11 per i nati da luglio a dicembre del 1949; dalle 11 alle 12 per i nati da gennaio a giugno del 1950; dalle 12 alle 13 per i nati da luglio a dicembre del 1950; dalle 13 alle 14 per i nati da gennaio a giugno del 1951; dalle 14 alle 15 per i nati da luglio a dicembre del 1951. Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini dovranno presentarsi nel centro vaccinale di Sassari muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini appartenenti a questa specifica categoria di rispettare gli orari indicati.