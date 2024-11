Red 6 maggio 2021 Covid: casi in calo ad Alghero I dati comunicati oggi vedono novantacinque positivi, di cui sedici ricoverati in ospedale (+ uno). I nuovi positivi sono cinque, mentre i pazienti guariti sono ventiquattro. In quarantena ci sono cinquantasei persone



ALGHERO – Ancora in calo i numeri relativi ai casi di Covid-19 ad Alghero. I dati comunicati oggi (giovedì) vedono novantacinque positivi (diciannove in meno rispetto all'ultimo rilevamento), di cui sedici ricoverati in ospedale (+ uno). I nuovi positivi sono cinque, mentre i pazienti guariti sono ventiquattro. In quarantena ci sono cinquantasei persone (+ quattro)