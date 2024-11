Red 7 maggio 2021 A Sassari la Giornata di donazione del sangue In programma domani mattina l´iniziativa realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Sassari, è organizzata dal Rotaract club Sassari Silki Uniss, con i Rotaract club Sassari, Sassari nord, Porto Torres e Alghero



SASSARI – Domani, sabato 8 maggio, dalle 8 alle 13, in Piazza d’Italia, a Sassari, si terrà la Giornata di donazione del sangue. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Avis comunale di Sassari, è stata organizzata dal Rotaract club Sassari Silki Uniss, con i Rotaract club Sassari, Sassari nord, Porto Torres e Alghero.



Nella stessa giornata, sempre a sostegno della sensibilizzazione alla donazione del sangue, anche i Rotaract club di Cagliari e di Terralba, organizzeranno un appuntamento simile a quello promosso dai Club del nord Sardegna. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per donare sarà necessario prenotare il proprio turno inviando una e-mail all’indirizzo web segreteria.rotaractsassarisilki@gmail.com o contattando l’Avis comunale.