Red 8 maggio 2021 Violano il coprifuoco: cinque sanzioni a Belvì I Carabinieri della locale Stazione hanno contestato cinque sanzioni amministrative per la violazione del cosiddetto “coprifuoco”



BELVI' - I Carabinieri della Stazione di Belvì, nel corso di mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia, hanno contestato cinque sanzioni amministrative per la violazione del cosiddetto “coprifuoco”.