Red 8 maggio 2021 Neria De Giovanni: poesie per la Festa della mamma La scrittrice algherese ha registrato un video per il canale “Youtube” della Nemapress (visitabile da domani, alle 9) leggendo dall´antologia le poesie di Edmondo De Amicis, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Caproni e Edith Bruck



ALGHERO – Domani, domenica 9 maggio, si rinnova l’appuntamento con la Festa della mamma. Anni fa, Neria De Giovanni aveva pubblicato con la “Nemapress edizioni” un'antologia dal titolo “Mia madre mia eterna margherita”, con testi dedicati alla mamma di numerosi poeti: Dante Alighieri, Ungaretti, Quasimodo, Montale, D’Annunzio, Pasolini, Caproni, Pascoli, Cardarelli, Bertolucci, Garibaldi, Luzi, Fucini, Pastonchi, Novaro, Valeri, Negri, Saba, Merini, Gatto, Anedda, Bruck, Trilussa.



L’antologia riporta il titolo della poesia di Mario Luzi, che interpreta la domanda eterna del “m’ama non m’ama”. De Giovanni ha registrato un video per il canale “Youtube” della Nemapress (visitabile da domani, alle 9) leggendo dall'antologia le poesie di Edmondo De Amicis, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Caproni e Edith Bruck. L’antologia è in vendita adesso con il prezzo scontato di 5,60euro, nello stand Nemapress della fiera virtuale “Italia book festival”.



Nella foto: Neria De Giovanni