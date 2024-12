Antonio Burruni 9 maggio 2021 Serie A: il Cagliari sbanca anche Benevento Sul manto erboso dello stadio “Vigorito”, i rossoblu battono 1-3 i giallorossi nello spareggio salvezza valido per la 35esima giornata del massimo campionato



CAGLIARI - Sul manto erboso dello stadio “Vigorito”, il Cagliari batte 1-3 il Benevento nello spareggio salvezza valido per la 35esima giornata del campionato di serie A. Con questo risultato, i rossoblu staccano i campani, sorpassano lo Spezia e agganciano il Torino, che però ha un match da recuperare.



PRIMO TEMPO. Pronti-via e il Cagliari passa in vantaggio con Lykogiannis che, imbeccato da Marin, batte Montipò mettendola nel sette con una volèe mancina. All'8', ammonito Schiattarella per fallo su Nainggolan. Diffidati, il giallorosso salterà la sfida di mercoledì a Bergamo, contro l'Atalanta. Due minuti dopo, Hetemaj scende sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo, l'ex rossoblu Ionita cicca la sfera, calcia Barba e Cragno blocca. Al 12', giallo per Pavoletti dopo un contatto aereo con Caldirola. Al 16', Ceppitelli sbaglia il tocco al limite dell'area, Caprari recupera la palla e innesca Lapadula, che batte Cragno in uscita. Al 24', Nandez recupera una palla sui 25metri, calcia male, ma la sfera è preda di Pavoletti che, al limite dell'area, viene contrastato da Caldirola e l'azione sfuma. Cinque minuti dopo, apertura di Lapadula per Caprari, che calcia da ottima posizione, ma Cragno respinge con le gambe. Alla mezz'ora, gioco fermo per una breve pausa dovuta alle alte temperature. Al 37', punizione di Caprari dalla destra, Schiattarella gira di testa, Cragno salva la sua porta e Pavoletti la mette in angolo. Al 43', Depaoli scende sulla destra e crossa in area, dove Caprari trova l'incornata, ma Cragno salva ancora la propria porta. L'arbitro concede 2' di recupero, che diventano 3 dopo un fallo di Lykogiannis su Schiattarella, che deve ricorrere al massaggiatore. Si va negli spogliatoi sull'1-1.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari torna in campo con Zappa al posto di Carboni, mentre il Benevento conferma l'undici della prima frazione di gioco. Al 52', cross di Zappa dalla destra, colpo di testa di Pavoletti e palla di poco alta. Cinque minuti dopo, ammonito Deiola, che trattiene Caprari. Al 58', un cross deviato innesca Lapadula, ma Cragno fa buona guardia. Cinque minuti dopo, Zappa trova il varco buono sulla destra, tocca per Nandez che crossa, Montipò non è ben piazzato e Pavoletti salta più in alto di tutti per il colpo di testa dell'1-2. Doppio cambio al 65', con Gaich e Viola per Insigne e Schiattarella. Cinque minuti, prima Deiola e poi Nandez non trovano il varco giusto. Escono Depaoli e Hetemaj per Improta e Letizia. Al 74', gioco ancora fermo per il cooling break. Lykogiannis è a terra con i crampi e deve cedere il posto ad Asamoah. Inzaghi esaurisce i cambi a propria disposizione, con Di Serio per Caprari. Al 77', Ceppitelli non ci arriva di testa, Lapadula gira a rete, ma la conclusione è troppo tenera per impensierire Cragno. Al minuto 83, Letizia entra in area e anticipa Asamoah, che lo atterra: Doveri indica il dischetto, ma il Var lo richiama: non è calcio di rigore. A tre minuti dalla fine, Duncan e Rugani per Deiola e Marin. Due minuti dopo, cross dalla sinistra, sponda di Glik, girata di Ionita e Cragno vola a bloccare. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 92', Nandez scende sulla destra, entra in area dal fondo e da un pallone a Joao Pedro che va solo spinto in rete: 1-3. Al 93', Pavoletti cede il posto a Cerri. Il Benevento tenta l'ultimo assalto, ma il Cagliari resiste e vince.



BENEVENTO-CAGLIARI 1-3:

BENEVENTO: Montipò, Depaoli (26'st Improta), Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj (26'st Letizia), Schiattarella (20'st Viola), Ionita, Insigne (20'st Gaich), Caprari (30'st Di Serio), Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi.

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni (1'st Zappa), Nandez, Deiola (42'st Duncan), Marin (42'st Rugani), Lykogiannis (30'st Asamoah), Nainggolan, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Leonardo Semplici.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma1.

RETI: 1' Lykogiannis, 16' Lapadula, 18'st Pavoletti, 47'st Joao Pedro.



Nella foto (del Cagliari calcio): Joao Pedro ha firmato la rete finale