Antonio Burruni 10 maggio 2021 Tennis: Alghero alle semifinali regionali La squadra Under 12 del Tc Alghero batte 3-0 il Tennis Elmas B e strappa il pass per la semifinale, in programma sabato pomeriggio sui campi dell´Elmas A. Nel campionato di serie C femminile, le ragazze di capitan Barbara Galletto pareggiano 2-2 contro il Tc Cagliari



ALGHERO – Buona prova per il Tc Alghero che, nel campionato regionale di tennis femminile Under 12 a squadre, si è qualificato per le semifinali. Le ragazze capitanate da Cristiano Monte hanno battuto per 3-0 il Tennis Elmas e sabato, alle 16, dovranno giocare proprio a Elmas, contro la squadra A, per un posto in finale.



Sfida lottata quella andata in scena a Maria Pia. Le vittorie sono arrivate, in singolare, grazie a Giulia Mura (2-6 6-2 6-3 su Sara Pilleddu) ed Eleonora Adamo (5-7 6-4 6-4 su Edda Casula), mentre i doppio, Mura e Serena Cimino l'hanno spuntata 6-2 6-7 10-8 su Pilleddu e Francesca Paolinelli.



Nella sesta giornata della serie C femminile, 2-2 il risultato tra Tc Alghero e Tc Cagliari. Le ragazze di capitan Barbara Galletto sono andate in vantaggio dopo i singolari, con le vittorie di Chiara Razzuoli (6-4 6-1 su Chiara Caddeo) e Claudia Bardino (7-6 6-3 su Francesca Mostallino), mentre Anastasia Ogno ha ceduto alla più esperta Carlotta Lehner (6-4 6-0). E Lehner è stata protagonista anche in doppio, con Caddeo, strappando il punto del 2-2 (6-0 4-6 10-4) contro Ogno e Razzuoli.



Nella foto: le under 12 del Tc Alghero