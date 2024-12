Red 10 maggio 2021 Spari a Ottana: doppia denuncia Gli immediati accertamenti hanno permesso di identificare e deferire alla competente Autorità giudiziaria due ottanesi, un 35enne e un 41enne, rintracciati in un ovile in località Piredu



OTTANA – Ieri sera (domenica), i Carabinieri della Compagnia di Ottana, liberi dal servizio, hanno sentito due colpi d’arma da fuoco vicino al campo sportivo comunale. Gli immediati accertamenti hanno permesso di identificare e deferire alla competente Autorità giudiziaria due ottanesi, un 35enne e un 41enne, rintracciati in un ovile in località Piredu.



Con loro, avevano un fucile e alcune cartucce, regolarmente denunciati, ma illegalmente portati. I militari hanno quindi proceduto al ritiro cautelare di altre armi e munizioni che uno dei due custodiva nella propria abitazione.