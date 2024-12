Red 11 maggio 2021 Borse di studio e libri: pubblicati elenchi provvisori Il Comune di Sassari ha reso noto sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi ai contributi per la Borsa di studio regionale 2019/2020 e per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo 2020/2021



SASSARI – Il Comune di Sassari ha reso noto sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi ai contributi per la Borsa di studio regionale 2019/2020 e per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo 2020/2021. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai numeri 079/279678 o 079/279671.



Gli interessati potranno presentare al settore comunale Politiche educative, giovanili e sportive in Via Venezia 2 eventuali osservazioni o opposizioni, entro giovedì 20 maggio. E' necessario prima prendere un appuntamento telefonando al numero 079/279671, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.



L'Amministrazione si riserva la possibilità di accogliere integrazioni della documentazione allegata alle domande presentate, che dovranno arrivare al Settore Politiche educative, giovanili e sportive entro il 20 maggio. Gli importi della borsa di studio regionale saranno comunicati negli elenchi definitivi.