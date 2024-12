Red 11 maggio 2021 Hub Promocamera: il calendario da giovedì a martedì Il nuovo calendario è rivolto ai cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni del Distretto di Sassari: Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, Stintino, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria e Viddalba



SASSARI - La Direzione dell'Assl Sassari ha reso noto il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, allestito alla Promocamera (Predda Niedda, Strada 1) da giovedì 13 maggio. Il nuovo calendario è rivolto ai cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni del Distretto di Sassari: Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, Stintino, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria e Viddalba.



Si inizia giovedì 13, con le prime dosi del vaccino per gli over 60: dalle 9 alle 10, ai cittadini di Martis e Tergu; dalle 10 alle 11 Bulzi e Cargeghe; dalle 11 alle 12 Laerru e Muros e Laerru; dalle 12 alle 13 Erula e Sedini; dalle 14 alle 15 Codrongianos; dalle 15 alle 16 Florinas; dalle 16 alle 17 Viddalba; dalle 17 alle 18 Chiaramonti; dalle 18 alle ore 19 Stintino. Venerdì 14, prime dosi del vaccino per i cittadini di Sassari nati nel 1952: dalle 9 alle 11 per i nati a gennaio e febbraio; dalle 11 alle 12 i nati a marzo e aprile; dalle 12 alle 14 per i nati a maggio e giugno; dalle 14 alle 16 per i nati a luglio e agosto; dalle 16 alle 17 per i nati a settembre e ottobre; dalle 17 alle 19 per i nati a novembre e dicembre. Sabato 15, le prime dosi toccheranno ai sassaresi classe 1953: dalle 9 alle 11 per i nati a gennaio e febbraio; dalle 11 alle 12 i nati a marzo e aprile; dalle 12 alle 14 per i nati a maggio e giugno; dalle 14 alle 16 per i nati a luglio e agosto; dalle 16 alle 17 per i nati a settembre e ottobre; dalle 17 alle 19 per i nati a novembre e dicembre.



Domenica 16, prime dosi di vaccino per gli over 65 (dalle 9 alle 10) e gli over 60 di Nulvi dalle 10 alle 11; per gli over 65 (dalle 11 alle 12) e gli over 60 di Osilo (dalle 12 alle 13); poi toccherà agli over 60 di Santa Maria Coghinas (dalle 13 alle 14), di Tissi (dalle 14 alle 15) e di Perfugas (dalle 16 alle 17); spazio quindi ai cittadini di Usini: prima gli over 65 (dalle 17 alle 18) e poi agli over 60 (dalle 18 alle 19). Lunedì 17, prime dosi per i cittadini sassaresi nati nel 1954: dalle 9 alle 11 per i nati a gennaio e febbraio; dalle 11 alle 12 i nati a marzo e aprile; dalle 12 alle 14 per i nati a maggio e giugno; dalle 14 alle 16 per i nati a luglio e agosto; dalle 16 alle 17 per i nati a settembre e ottobre; dalle 17 alle 19 per i nati a novembre e dicembre. Martedì 18, al mattino toccherà ai cittadini di Valledoria: i nati tra il 1952 e il 1954, dalle 9 alle 11; i nati dal 1955 al 1957, dalle 11 alle 12; i nati dal 1958 al 1961, dalle 12 alle 14. Martedì pomeriggio, invece, spazio ai cittadini di Ploaghe: i nati dal 1952 al 1954, dalle 14 alle 16; i nati dal 1955 al 1957, dalle 16 alle 17; i nati dal 1958 al 1961, dalle 17 alle 19.