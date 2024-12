Red 11 maggio 2021 Covid: a Oristano 3 guarigioni e un contagio Per effetto dell´aggiornamento odierno, i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 971, i pazienti guariti sono 862, mentre quelli ancora in cura sono novantatre



ORISTANO – Oggi (martedì), a Oristano sono state accertate tre guarigioni dal Covid-19 e un nuovo contagio. L’aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Coronavirus in città è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie dell'Assl di Oristano. Per effetto dell'aggiornamento odierno, i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 971, i pazienti guariti sono 862, mentre quelli ancora in cura sono novantatre. Sedici i pazienti deceduti dal marzo 2020 a oggi.