A.B. 12 maggio 2021 Alghero, è tempo di Footflight Battesimo in Italia dalla Riviera del corallo per la nuova pratica sportiva che, proprio da qui, mette il primo tassello. Da oggi a sabato, l´impianto La Taulera, in Via Fleming, ospiterà il primo trofeo “Footflight spring”



ALGHERO - Battesimo in Italia da Alghero per il “Footflight” che, proprio dalla Riviera del corallo mette il primo tassello. Da oggi (mercoledì) a sabato 15 maggio, l'impianto La Taulera, in Via Fleming, ospiterà il primo trofeo “Footflight spring”.



Obiettivo del gioco, inviare la palla nel campo avversario passando sopra la rete. All'inizio dell'azione di gioco è obbligatorio il primo rimbalzo, successivamente si gioca esclusivamente al volo, fino al numero massimo di tre tocchi. E' possibile aderire fino a domani, giovedi 13, alle 16, per poi procedere con i sorteggi dei gironi.



Questa sera, dalle 19.45 alle 21, “Campi Free open” e spiegazioni regolamento; domani, alle 16, chiusura adesioni e sorteggi gironi, mentre alle 19.30 inizia la competizione. Venerdì 14, si gioca dalle 19.15, e sabato 15, gran finale: quarti di finale dalle 19.30, semifinali alle 20.30 e finale alle 21. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può telefonare al numero 347/9204107, mentre la scheda di adesione è scaricabile dal sito internet della PgsSassari.