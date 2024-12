Red 12 maggio 2021 Umanitaria: fondi per le sedi regionali Per il funzionamento dei centri per i servizi culturali Unla e Società Umanitaria delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano, la Regione autonoma della Sardegna ha destinato 1,88milioni di euro per l´annualità 2021



ALGHERO - Per il funzionamento dei centri per i servizi culturali Unla e Società Umanitaria delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano, la Regione autonoma della Sardegna ha destinato 1,88milioni di euro per l'annualità 2021. Lo ha annunciato l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu che ha sottolineato come i Centri (sono cinque, due dei quali afferiscono all'Unione nazionale lotta all'analfabetismo, quelli di Macomer e di Oristano; e tre alla Società Umanitaria di Milano, quelli di Alghero, Cagliari e Carbonia-Iglesias) svolgano, da oltre quarant'anni, un'importante e diversificata attività culturale sul territorio, che si rivolge a differenti categorie di pubblico ed è destinata a tutte le fasce d'età.



I Centri, pur avendo ciascuno una propria specifica connotazione, realizzano attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva e di educazione all'immagine, spesso in collaborazione con scuole, Università e associazioni culturali di cui sono costanti punti di riferimento. Negli ultimi anni, alcuni Centri hanno ampliato la propria sfera di attività rivolgendosi, anche grazie alla costruzione di una fitta rete di rapporti in ambito nazionale e internazionale, alla formazione professionale nel cinema e alla produzione audiovisiva e gestiscono un cospicuo e ingente patrimonio bibliotecario che rendono fruibile al pubblico e valorizzano con importanti attività di promozione della lettura. Svolgono, ancora, attività di aggiornamento professionale per gli operatori culturali e per gli insegnanti.



Per quanto riguarda gli importi, 250mila euro sono stati destinati a favore del Csc di Alghero attraverso l'Associazione Centro servizi culturali di Alghero della Società Umanitaria; 880mila euro al Csc di Cagliari attraverso l'Associazione Centro servizi culturali di Cagliari della Società Umanitaria; 250mila euro al Csc di Carbonia-Iglesias attraverso l'Associazione Centro servizi culturali di Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria. 250mila euro vanno a favore del Centro servizi culturali Unla di Macomer e altrettanti al Centro servizi culturali Unla di Oristano.



Nella foto: la direttrice della Società Umanitaria Alghero Alessandra Sento