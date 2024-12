video Cor 13 maggio 2021 Montagne di alghe anche in pineta Ad Alghero, nell´ultimo tratto di pineta, ritorna operativo il sito di stoccaggio temporaneo della posidonia ma spuntano vecchi accumuli di anni addietro, mai rimossi. Sempre più difficile la situazione sugli arenili



ALGHERO - La situazione è ormai allarmante. Ovunque si volga lo sguardo, ciò che salta agli occhi è il senso di abbandono e incuria in cui versa il litorale algherese. Vanno avanti a rilento i lavori nel primo tratto di spiaggia urbana a San Giovanni, ma spuntano ormai ovunque accumuli di posidonia: perfino nell'ultimo tratto della pineta di Maria Pia, in zona Cuguttu, nell'area individuata dall'Amministrazione Conoci quale sito di stoccaggio temporaneo, si ritrovano vecchie montagne di posidonia e sabbia posizionati anni addietro ma inspiegabilmente mai rimossi. Una situazione che rischia di complicarsi ogni settimana di più e getta nello sconforto più totale - come accade per l'indecorosa situazione di Punta Negra - cittadini e imprenditori. Guarda e condividi il video su Alguer.tv