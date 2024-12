Cor 13 maggio 2021 Architetti Sassari, i risultati delle votazioni L´Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari rinnova il Consiglio per il quadriennio 2021-2025. Ampia partecipazione al voto, i risultati alla chiusura del seggio



SASSARI - L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari rinnova il Consiglio per il quadriennio 2021-2025. Nelle giornate dell'11 e 12 maggio 2021 si è svolta la prima votazione su piattaforma online dedicata, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con un'ampia partecipazione degli iscritti, come dimostrato dal raggiungimento del quorum del 50% previsto dal regolamento.



Sono stati 424 i voti totali pervenuti alla chiusura del seggio, così distribuiti tra i 21 candidati delle due sezioni: Pietro Peru 229, Patrizia Piras 214 (sez. B), Giovannangela Floris 202, Elisabetta Mattu 200, Marta Eleonora Mibelli 194, Eugenio Lintas 192, Lucia Altea 182, Rita Perantoni 182, Luca Mura 164, Marcello Demartis 153, Emilio Esposito 142, Anna Maddalena Pattitoni 124, Giorgio Manconi 109, Roberta Ruiu 91, Alessio Deroma 88, David Foddanu 77, Raimondo Nurra 74, Antonio Cossu 73, Michela Cocco 72, Giulio Derosas 72, Maria Teresa Petta 64. Schede bianche 0.



Chiuse le formalità di voto e le conseguenti verifiche, il risultato delle elezioni è proclamato dal presidente del seggio con la comunicazione al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, presso la Direzione Generale della Giustizia Civile. Saranno eletti nel rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Sassari per il prossimo quadriennio gli undici candidati più votati.



