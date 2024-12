Cor 14 maggio 2021 Evade 17mila euro: yacht sequestrato I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco e i funzionari ADM di Cagliari hanno sottoposto a sequestro amministrativo cautelare un’imbarcazione del valore di oltre 75.000 euro, di proprietà di una Società avente sede negli USA



CAGLIARI - L’attività trae origine dalla strategia operativa messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. In particolare, durante una crociera d’istituto nelle acque a sud-ovest della Sardegna, l’equipaggio di un guardacoste della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco ha sottoposto a controllo un’imbarcazione tipo Sloop modello Beneteau Cyclades 50.5, battente bandiera americana, della lunghezza di oltre 16 metri, di proprietà di una società con sede legale in Delaware, Stati Uniti d’America.



Dagli accertamenti eseguiti successivamente, i funzionari ADM e le Fiamme Gialle hanno appurato il mancato rispetto delle condizioni per usufruire del beneficio di esenzione dai diritti di confine per le imbarcazioni battenti bandiera extraUE in violazione della normativa unionale

e nazionale. L’imbarcazione ha fatto ingresso nel territorio italiano nel mese di aprile 2021, senza aver mai regolarizzato la posizione doganale. La Società proprietaria, con sede negli U.S.A., secondo le risultanze dei militari, era stata appositamente creata con il solo fine di beneficiare dell’esenzione dell’IVA sull’acquisto della barca.



È stato inoltre appurato che l’utilizzatore, manager della stessa società, era un cittadino europeo con residenza stabile in un paese unionale. Dalle indagini effettuate, è stato inoltre accertato che non risultavano rispettate le condizioni per poter usufruire del regime sospensivo dell’ammissione temporanea né tanto meno espletate le pratiche doganali per la definizione della posizione fiscale e tributaria. Dopo che il proprietario ha prestato idonea garanzia su quanto dovuto, la barca è stata dissequestrata e ha potuto riprendere la navigazione.