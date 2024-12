Red 15 maggio 2021 Covid a Sassari: numeri ancora in calo Secondo i dati presenti ieri nella piattaforma regionale, le persone positive al Coronavirus sono sessantatre, con nessun nuovo caso nelle ultime ventiquattro ore. Sono quattro i ricoverati (stabili), mentre le persone in quarantena sono trentacinque (due in più rispetto a lunedì)



SASSARI - Dati Covid in calo costante a Sassari anche in questa settimana. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, ieri (venerdì), le persone positive al Coronavirus sono sessantatre (con nessun nuovo caso nelle ultime ventiquattro ore).



Lunedì erano novanta [LEGGI] (- ventisette casi in sette giorni). Sono quattro i ricoverati (stabili), mentre sale leggermente il numero delle persone in quarantena, da trentatre a trentacinque (+ due).





secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 14 maggio, le persone positive al coronavirus sono 63, zero nuovi casi. 4 i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 35 le persone in quarantena.