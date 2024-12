Red 17 maggio 2021 Parcheggi rosa: la Rete delle donne chiede rispetto «Auspichiamo quindi, anche un incremento dei parcheggi rosa in città con il ricorso al fondo nazionale di cui alla legge di bilancio. Infine, un accorato invito ai nostri concittadini: rispettate i parcheggi rosa, è un segno di civiltà», dichiarano le esponenti della Rete delle donne Alghero



ALGHERO - Il Comune di Alghero, grazie all’iniziativa di diverse associazioni cittadine e con il contributo del Rotary Club cittadino, ha istituito nel marzo 2018 appositi stalli di parcheggio per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei genitori con neonati fino ad un anno di età, un progetto che si inseriva perfettamente nel più ampio percorso intrapreso dall’Amministrazione a sostegno della famiglia e della natalità in quanto valore sociale. Furono individuati dieci “parcheggi rosa” in zone centrali e nevralgiche della città: davanti agli uffici pubblici e al Mercato civico e nei due ospedali cittadini. Ma non tutto è andato come doveva e a lanciare l'allarme è la Rete delle donne di Alghero.



«A distanza di pochi anni dobbiamo a malincuore constatare che tali parcheggi sono molto spesso occupati impropriamente da chi non ha i requisiti per farlo. Si tratta di parcheggi “di cortesia”, pertanto in questi casi non è prevista alcuna sanzione, ma sono comportamenti da condannare, frutto della mancanza di senso civico e di rispetto nei confronti delle nostre concittadine più vulnerabili e meritevoli di tutela. La Rete delle Donne di Alghero – dichiarano dalla sede locale - insieme alle associazioni Koremama e Fiocchi azzurri Fiocchi rosa, rimane a disposizione per un’eventuale campagna di informazione necessaria a sensibilizzare la comunità su questi temi e per far conoscere a tutti le modalità di utilizzo dei parcheggi rosa, che rappresentano un aiuto forse piccolo, ma concreto per le future mamme e per i neogenitori».



«Del resto, un ulteriore riconoscimento della loro validità si è avuto con la Legge di Bilancio 2021, che prevede l’erogazione di fondi a favore dei Comuni che istituiscono appositi parcheggi gratuiti riservati a persone con limitata capacità motoria o a donne in stato di gravidanza. Auspichiamo quindi, anche un incremento dei parcheggi rosa in città con il ricorso al fondo nazionale di cui alla legge di bilancio. Infine, un accorato invito ai nostri concittadini: rispettate i parcheggi rosa, è un segno di civiltà», concludono le esponenti della Rete delle donne Alghero.