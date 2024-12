Cor 17 maggio 2021 La Sardegna verso la zona bianca dal 1° giugno Insieme a Friuli Venezia Giulia e Molise. Sono le tre regioni con i dati migliori in Italia. Questa l´ipotesi più accreditata che filtra da Palazzo Chigi dopo la cabina di regia del Comitato tecnico scientifico che ha analizzato i dati dell´Iss



bianca dal primo di giugno insieme a Friuli Venezia Giulia e Molise. Sono le tre regioni con i dati migliori in Italia. Questa la notizia filtrata da Palazzo Chigi dopo la cabina di regia del Comitato tecnico scientifico che ha analizzato i dati dell'Istituto superiore di sanità e tracciato le mosse delle prossime settimane. Ovviamente tutto dipende dall’andamento dei contagi dei prossimi giorni: per l'Isola si tratterebbe di un piacevole ritorno. La Sardegna era stata infatti la prima ed unica regione a sperimentare la zona libera da restrizioni nel mese di febbraio. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, la stessa sorte potrebbe toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria.



