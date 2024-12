Red 18 maggio 2021 Lunedì 12mila vaccinazioni nell´Isola Accelerano le immunizzazioni negli hub e nei punti di vaccinazione della Sardegna. Salgono a 95mila le prenotazioni per la prima dose



CAGLIARI - Accelerano le immunizzazioni negli hub e nei punti di vaccinazione del territorio. Ieri (lunedì), in Sardegna, sono state inoculate oltre 12mila dosi. Intanto, proseguono le prenotazioni sulla piattaforma delle Poste italiane.



Da venerdì, quando il sistema è entrato in funzione, sono 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti non deambulanti. Salvo rimodulazioni dei quantitativi e ricalendarizzazioni, questa settimana sono attese le consegne di 8mila dosi di vaccino “AstraZeneca”, 57.330 “Pfizer” e 21.400 “Johnson&Johnson”. Slitta invece a data da destinarsi la consegna di 14.900 dosi di “Moderna” programmate per oggi.



La prossima settimana, e comunque entro la fine di maggio, sono calendarizzati gli arrivi di ulteriori 57.330 dosi di Pfizer, 10mila AstraZeneca e 12.300 Johnson&Johnson. Nel mese di maggio, sono state consegnate in Sardegna 8.700 dosi del vaccino Johnson&Johnson, 100.800 AstraZeneca, 16.900 Moderna e 117.000 Pfizer.