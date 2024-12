Cor 19 maggio 2021 Schianto col Kawasaki, gravissima 35enne Ad avere la peggio una 35enne in sella ad una potente Kawasaki 750. La moto, dopo aver urtato una Opel, si è paurosamente schiantata sul guardrail. L´intervento dell´elisoccorso



SASSARI - Terribile incidente martedì sera all’altezza di Ottava (Sassari), proprio di fronte all’hotel Sher-Dan, poco prima delle ore 19.30. Ad avere la peggio una 35enne in sella ad una potente Kawasaki 750. La moto, dopo aver urtato una Opel, si è paurosamente schiantata sul guardrail. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che è intervenuto l'elisoccorso decollato da Alghero. Ora la donna, mamma di una piccola bambina, lotta al Santissima Annunziata tra la vita e la morte, in gravissime condizioni. Sul posto le forze dell'ordine nel tentativo di ricostruire le esatte dinamiche del sinistro.