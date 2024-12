Red 19 maggio 2021 Porto Torres: riapre la biblioteca comunale Il servizio è ripreso oggi, nel rispetto delle normative anti-Covid: l´accesso, a cura della “Comes”, sarà contingentato e i posti a sedere limitati, fino a esaurimento dei tavoli di lettura disponibili



PORTO TORRES - Riaprono al pubblico la sala studio e lo spazio lettura della biblioteca comunale di Porto Torres. Il servizio è ripreso oggi (mercoledì), nel rispetto delle normative anti-Covid: l'accesso, a cura della “Comes”, sarà contingentato e i posti a sedere limitati, fino a esaurimento dei tavoli di lettura disponibili.



Per questo motivo, sono stati estesi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. All'ingresso saranno fornite tutte le indicazioni per l'accesso e la permanenza nelle sale: sarà ovviamente obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le misure di igienizzazione. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/5008400.