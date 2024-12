Red 19 maggio 2021 Comunicazione politica: la Forza delle competenze Sarà Antonio Palmieri, responsabile nazionale Internet e nuove tecnologie di Forza Italia, il relatore della prossima lezione on-line del corso di formazione politica, che si terrà venerdì sera. Il titolo sarà “Comunicare. L´insegnamento di Silvio Berlusconi”



CAGLIARI - Sarà Antonio Palmieri, responsabile nazionale Internet e nuove tecnologie di Forza Italia, il relatore della prossima lezione on-line del corso di formazione politica “La forza delle competenze”, che si terrà venerdì 21 maggio, alle 19.30. Il titolo sarà “Comunicare. L'insegnamento di Silvio Berlusconi” e sarà un approfondimento sulla comunicazione politica, dagli strumenti tradizionali all’uso dei social.



Per partecipare è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito ForzaDelleCompetenze. L’adesione al corso on-line è gratuita ed è aperta anche a chi non ha una tessera di partito. «Ringraziamo ancora una volta – evidenzia il coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna Ugo Cappellacci- sia tutti i relatori che stanno dando un contributo qualificato sia centinaia di persone che ogni settimana si collegano anche da altre regioni».



«Mentre si avvia a conclusione questo ciclo di lezioni (la prossima sarà il 7 giugno sul tema dell’Urbanistica con il professor Giampaolo Marchi), stiamo già lavorando ad un prossimo corso. Il successo dell’iniziativa conferma che c’è una maggioranza silenziosa di persone che vogliono partecipare alla vita pubblica della nostra comunità nazionale, andare al di là degli slogan e delle dispute quotidiane per dare un contributo di idee, di coraggio, di passione e soprattutto di competenza. Questo – ha concluso il deputato forzista - è il senso della buona politica».



Nella foto: Silvio Berlusconi