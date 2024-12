Libri: Tore Frulio a Porto Torres

10/12/2024 Bando Biblioteche e Comunità, quarta edizione Pubblicata la quarta edizione del bando “Biblioteche e Comunità”: la lettura per creare coesione e integrazione anche nelle aree interne del Sud Italia. L’iniziativa è promossa da Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con ANCI, e mette a disposizione 1 milione di euro per valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nelle regioni meridionali, con particolare attenzione alle aree interne e periferiche. Il bando scade il 26 febbraio 2025.