Tra filosofia e scienza: il Paglietti in streaming

PORTO TORRES – Domani, venerdì 21 maggio, alle 11, al Liceo “Mario Paglietti” di Porto Torres, in Via Bernini 8, è in programma l’evento conclusivo del progetto interdisciplinare “L’Archè della Physis” realizzato da venti alunni del secondo biennio del Liceo Scientifico e Linguistico. Il progetto nasce dal desiderio di approfondire le tematiche di interesse comune tra la filosofia e le discipline scientifiche, a partire dai filosofi della Grecia antica che ricercavano un’unica sapienza. Così, leggendo Eraclito e Anassimandro, Pitagora e Democrito, gli studenti hanno riflettuto sui concetti di numero, materia, evoluzione e divenire in un costante confronto con la fisica, la matematica e la biologia contemporanee.



Accompagnati nel loro lavoro da un ristretto staff di docenti con funzione di tutor-facilitatori, i ragazzi hanno lavorato autonomamente, curando tutte le fasi dell’attività, sia quelle relative alla documentazione scientifica e all’elaborazione in forma multimediale dei contenuti, sia nell’organizzazione e nella promozione pubblica dell’incontro finale (creazione logo, locandina, elaborazioni grafiche multimediali, divulgazione sui social-networks, relazioni esterne e con gli organi d’informazione). L’evento sarà trasmesso sul canale “Youtube” dell’Istituto e gli studenti coinvolti nel progetto risponderanno alle domande e alle curiosità presentate dal pubblico.