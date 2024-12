Red 21 maggio 2021 Castelsardo: via ai lavori in Via Roma La soluzione sui marciapiedi è stata condivisa tra l´Amministrazione comunale e gli operatori commerciali della zona



CASTELSARDO - Sono cominciati nei giorni scorsi, con una potatura sostanziale delle alberature, i lavori di ripristino e rifacimento dei marciapiedi nel centro abitato di Castelsardo, previsti nel progetto riguardante il lotto 1. Gli alberi, una volta trascorsi almeno trenta giorni dalla potatura, saranno espiantati e ripiantati in altro sito, così come previsto dal capitolato d’appalto e dalle leggi vigenti in materia di verde pubblico.



Una volta effettuata questa operazione, gli alberi saranno rimpiazzati da alberature autoctone già al vaglio degli esperti. I lavori proseguiranno seguendo il cronoprogramma proposto dagli architetti Federica Rubattu e Stefano Sechi, redattori del progetto, che prevede inizialmente la pavimentazione del tratto di marciapiede vicino alla Torre di Frigiano, per poi proseguire verso il centro della città, fino alla sopraelevata di Via Roma e la scalinata di Via Sorso.



L’Amministrazione comunale ha accolto le richieste dei commercianti di Via Roma che, dopo un incontro pacifico e chiarificatore con l’assessore comunale ai Lavori pubblici Roberto Pinna, hanno espresso soddisfazione per le risposte avute riguardanti la data dell’inizio dei lavori, soprattutto nell’area di Via Roma alta, in virtù dei disagi che sicuramente avrebbe creato alle attività, nel caso in cui i lavori avessero avuto inizio nel periodo di maggior fruizione dei turisti. La soluzione adottata è stata condivisa sia dall’Amministrazione comunale, che dagli architetti e dall’impresa esecutrice dei lavori, «mostrando quindi, ancora una volta, grande sensibilità e vicinanza degli addetti ai lavori nei confronti del comparto commerciale-turistico, soprattutto in previsione della stagione estiva ormai alle porte, ed in particolare, durante il periodo di crisi economica dovuta alla pandemia», concludono dagli uffici comunali.