Red 21 maggio 2021 Spaccio a Cagliari: 25enne in manette I Baschi verdi del Comando provinciale sono intervenuti nella zona del Parco Monte Urpinu, dove sono stati sequestrati 123grammi di marijuana, 1.250euro in contanti e un coltello. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 647grammi di stupefacente e 3.265euro



CAGLIARI - Durante un servizio di perlustrazione nella zona del Parco Monte Urpinu, all’altezza di Viale Europa, una pattuglia di Baschi verdi del Comando provinciale di Cagliari ha sottoposto a controllo un 25enne nella sua autovettura. Dopo un primo momento di resistenza fisica opposta dal giovane, i finanzieri hanno rinvenuto 123grammi di marijuana, 1.250euro in contanti e un coltello, trovato in tasca al ragazzo.



I successivi controlli estesi all’abitazione del 25enne, hanno portato a trovare altri 647grammi di sostanza stupefacente e 3.265euro, provento dell’attività illecita di spaccio. Il responsabile, su disposizione del magistrato di turno, è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a giudizio per direttissima, è stato condannato, col patteggiamento e la sospensione della pena, a diciotto mesi di reclusione e 4mila euro di multa.



Questa operazione è l’ultima, in ordine di tempo, eseguita dalle Fiamme gialle cagliaritane sul territorio della provincia. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, sono state segnalate alla Prefettura quaranta persone (di cui un minore), diciassette denunciate alla Autorità giudiziaria, arrestati dodici spacciatori e sequestrati 10chilogrammi di cocaina, 271chilogrammi di marijuana, 585grammi di hashish e 9,5grammi di eroina.