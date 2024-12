Red 21 maggio 2021 Olbia: sversamento in mare nella Zona industriale Ieri, i militari del Nucleo Operativo di Protezione ambientale della Direzione marittima del nord Sardegna hanno rinvenuto uno scarico di liquidi di origine sospetta in un canale nel tratto di mare antistante l’Isola Gabbia



OLBIA – Ieri (giovedì), i militari del Nucleo Operativo di Protezione ambientale della Direzione marittima del nord Sardegna, coordinati dal direttore marittimo, capitano di Vascello Giovanni Canu, hanno rinvenuto uno scarico di liquidi di origine sospetta in un canale nel tratto di mare antistante l’Isola Gabbia, nel Golfo di Olbia. L’attività, svolta in collaborazione con il locale Comando dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, ha portato al sequestro della linea di sversamento di un’azienda operante nel settore del sughero con sede nella Zona industriale.



Nella fattispecie, con l’utilizzo della fluorescina, è stato accertato che le acque di lavorazione contenute nella vasca di bollitura del sughero venivano convogliate nei pozzetti dedicati alle acque pluviali per poi defluire nella linea esterna delle acque bianche e quindi direttamente in mare. Pertanto, gli ufficiali accertatori, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno posto sotto sequestro l’intera linea di sversamento e oltre 20metri lineari di condotta per violazione dell’art.137 comma 1 del Testo unico ambientale. Inoltre, a tutela dell’ambiente marino e costiero, sono state posizionate 8metri di panne assorbenti da parte del Cipnes per impedire il perpetrarsi del reato.