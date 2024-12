Antonio Burruni 22 maggio 2021 Serie A: il Cagliari chiude con una sconfitta Sul manto erboso della “Sardegna Arena”, il Genoa si impone per 0-1 nel match valido per l'ultima giornata del massimo campionato. Decide una rete di Shomurodov al 14'



CAGLIARI - Il Cagliari chiude con una sconfitta. Sul manto erboso della “Sardegna Arena”, il Genoa si impone per 0-1 nel match valido per l'ultima giornata del campionato di serie A. Decide una rete di Shomurodov al 14'



PRIMO TEMPO. Al 3', cross dalla sinistra di Lykogiannis, incornata di Joao Pedro e palla che centra il palo alla destra di Paleari. Due minuti dopo, ci prova Nainggolan da fuori, ma la palla è facile preda del portiere. Dura dieci minuti la partita del belga: problemi muscolari e cambio con Duncan. Al 14', Rovella lancia Shomurodov, che fila verso la rete inseguito vanamente da Klavan e batte Cragno in uscita. Dubbi sulla partenza dell'uzbeko, ma il Var da l'ok: 0-1. Tre minuti dopo, Cerri tocca in area per Marin, che calcia sul fondo. Al 27', ci prova Pjaca, ma il suo diagonale è facile presa di Cragno. Due minuti dopo, praticamente dalla stessa posizione, Zappacosta non inquadra lo specchio della porta. Al 31', il Cagliari recupera un buon pallone, ma Cerri calcia alto. Al 43', contropiede cagliaritano, Joao Pedro imbecca Cerri, ma la difesa si salva in angolo. Sulla battuta dalla bandierina è Klavan a calciare in curva. L'arbitro concede 2' di recupero. Al 46', corner di Joao Pedro e Paleari rischia la frittata. Si va al riposo sullo 0-1.



SECONDO TEMPO. Il Genoa torna in campo con Behrami e Kallon (all'esordio in serie A) al posto di Masiello e Pjaca. Il Cagliari risponde con Zappa per Nandez. Al 50', palla buona sotto misura di Pandev per Shomurodov, ma Cragno si salva. Sul ribaltamento di fronte, ammonito Behrami. Al 52', Paleari anticipa Cerri sul cross di Lykogiannis. Quattro minuti dopo, Zajc subentra a Pandev. Quando scocca l'ora di gioco, Cerri arriva su un cross dalla destra, ma Paleari si salva ancora. Al 62', Cragno si deve allungare per non concedere la prima rete a Kallon. Un minuto dopo, giallo a Melegoni per fallo su Joao Pedro. Al 64', brutta uscita di Paleari, Zappa ha la palla buona, ma la sua conclusione è salvata da Zapata. Al 68', dentro Simeone e Pereiro per Cerri e Deiola. Tre minuti dopo, alta la punizione di Marin. Al 73', lunga punizione battuta in modo veloce dal Genoa, Kallon parte, salta Cragno e insacca, ma è fuorigioco. Si resta sullo 0-1. Due minuti dopo, Carboni rischia in area su Behrami. Un minuto dopo, il difensore sardo è ammonito per fallo su Shomurodov. Ci prova Melegoni su punizione, con palla di poco a lato. Un minuto dopo, tocco di Kallon per Rovella e conclusione oltre la traversa. Subito dopo, Lykogiannis cede il posto a Sottil. A otto minuti dalla fine, proprio Sottil scatta sulla sinistra e Behrami lo stende: l'arbitro estrae il rosso, Genoa in dieci. Al minuto 85, Radovanovic prende il posto di Shomurodov. Due minuti dopo, Kallon calcia a rete, ma trova una deviazione in angolo. Ultimo cambio genoano a un minuto dalla fine, con Criscito per Zappacosta. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 90', Joao Pedro si gira bene, ma Paleari la sfiora: il signor Meraviglia non concede il corner. Al 92', contropiede ospite e Cragno para il tiro di Rovella. Giallo a Strootman per fallo su Pereiro. Al 95', punizione di Duncan, testa di Pereiro e palla oltre la traversa. Finisce 0-1 per il Genoa.



CAGLIARI-GENOA 0-1:

CAGLIARI: Cragno, Klavan, Rugani, Carboni, Nandez (1'st Zappa), Marin, Deiola (23'st Pereiro), Lykogiannis (33'st Sottil), Nainggolan (10'st Duncan), Joao Pedro, Cerri (23'st Simeone). (A disposizione Vicario, Aresti, Godin, Ceppitelli, Asamoah, Tramoni, Pavoletti). Allenatore Leonardo Semplici.

GENOA: Paleari, Goldaniga, Masiello (1'st Behrami), Zapata, Zappacosta (44'st Criscito), Strootman, Rovella, Melegoni, Pjaca (1'st Kallon), Pandev (11'st Zajc), Shomurodov (40'st Radovanovic). Allenatore Davide Ballardini.

RETE: 14' Shomurodov.



Nella foto: l'arbitro Francesco Meraviglia