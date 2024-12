Red 25 maggio 2021 Formazione: la soddisfazione di Zedda «Abbiamo assolto tutti gli impegni assunti con le agenzie formative con il ristoro per il Covid», dichiara l´assessore regionale del Lavoro



CAGLIARI - «La Giunta Solinas - afferma l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda - punta sulla formazione professionale per favorire l’occupazione. Con la Legge regionale 22 del 2020, abbiamo assolto gli impegni assunti con le agenzie formative accreditate con sede operativa in Sardegna e le unità locali situate nel territorio».



Il provvedimento prevede due misure a sostegno del settore della formazione professionale: Misura A, “una tantum come sovvenzione Covid” per assicurare liquidità, fino a 5mila euro per ciascun beneficiario; Misura B, un “sostegno per il taglio del costo del lavoro”, fino al 60percento della retribuzione mensile dei lavoratori mantenuti in servizio, senza soluzione di continuità, dal primo marzo 2020, per un periodo di massimo sei mesi dell’anno 2020, decurtato dagli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale. «La dotazione finanziaria complessiva - spiega l’esponente dell’esecutivo Solinas - è di 2.778.000euro grazie alle risorse aggiuntive stanziate con la Legge 8 del 2021 e soddisfa tutte le richieste pervenute».



Allo stato attuale sono stati erogati l’80percento dei sostegni, nei prossimi giorni saranno liquidati anche gli aiuti finanziati dalla legge 8. «Abbiamo mantenuto l’impegno - aggiunge Zedda - verso un settore duramente colpito dalla pandemia. Con questo provvedimento, unico in Italia, la Regione ha contribuito in maniera significativa a salvaguardare e valorizzare lavoratori ad alta professionalità. In totale, abbiamo sostenuto ottantuno agenzie formative, alcune infatti, hanno beneficiato di entrambe le misure. Per quanto riguarda la loro ripartizione territoriale, ventiquattro operano a Cagliari, una a Carbonia-Iglesias, tre nel Medio-Campidano, quattro a Nuoro, quattro in Ogliastra, una a Olbia-Tempio, sette a Oristano, tredici a Sassari, due fuori Sardegna».



