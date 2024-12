Truccano il contatore: scatta la denuncia

16:00 Imprenditore sequestrato ad Alghero, il 32enne non parla Dimitri Iacono, arrestato sabato scorso dalla Squadra mobile di Sassari con la pesante accusa di aver sequestrato, picchiato e minacciato con una pistola un imprenditore algherese per estorcergli 50mila euro, si avvale della facoltà di non rispondere e resta in carcere