S.A. 10:43 Uccide il cane a calci: denunciato ad Oliena Il ragazzo è stato visto dai fratelli che hanno denunciato l´accaduto ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e ricostruito una prima dinamica dei fatti



NUORO - Nelle prime ore della notte di sabato, un grave episodio per il presunto maltrattamento di un cane ha richiesto la presenza, nel centro abitato di Oliena, dei militari del pronto intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Nuoro. L’allarme è scattato tramite la linea citofonica della Stazione Carabinieri di Oliena, quando un minorenne, in evidente stato di agitazione, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, riferendo che un familiare convivente, nel giardino di casa, stava ripetutamente colpendo a calci il cane di famiglia. La richiesta di aiuto è stata immediatamente elaborata dall’operatore della Centrale con l’invio sul posto della pattuglia in servizio di pronto intervento più vicina.



Giunti all’indirizzo indicato dopo qualche minuto, i Carabinieri hanno trovato il giovane accompagnato dalla sorella maggiorenne, entrambi notevolmente scossi per l’accaduto. I due ragazzi hanno raccontato di aver assistito alla scena da una finestra di casa, descrivendo il comportamento violento del fratello mentre si avventava nei confronti dell’animale indifeso, senza riuscire a far niente che potesse evitare l’accaduto. Le testimonianze hanno permesso ai militari di ricostruire una prima dinamica dei fatti, in attesa dell’intervento del medico veterinario dell’ASL in turno che, a seguito di un primo esame sul corpo dell’animale, non ha potuto far altro che constarne il decesso. Sulla base degli elementi raccolti, il familiare indicato dai testimoni è stato deferito in stato di libertà per i reati introdotti nel nostro ordinamento con la Legge n°189 del 2004 contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali, mentre le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.