Red 26 maggio 2021 Cane attacca bimbo al Parco Hemmerle Un lettore del Quotidiano di Alghero denuncia una situazione che si ripete spesso nel Parco Hemmerle: cani di tutte le taglie e razze spesso vengono lasciati liberi sena guinzaglio, ne museruola, con conseguente pericolo per chi passeggia e soprattutto per i più piccoli



ALGHERO – Si dice che un uomo che morde un cane sia una notizia, mentre un cane che morde un uomo lasci il tempo che trova. Ma quando un cane attacca un bambino, e il proprietario pare non faccia niente per evitare la cosa, la situazione è diversa.



L'allarme viene lanciato da un lettore del Quotidiano di Alghero, che denuncia un malcostume che si ripete sempre più spesso nel Parco Hemmerle, nella zona de La Cunetta dove, stando al racconto giunto in redazione, negli ultimi mesi, soprattutto tra le 19 e le 20, sia diventato luogo di incontro di cani di tutte le taglie e razze. Il problema è che alcuni di essi, che per legge dovrebbero avere la museruola, vengono invece tenuti liberi, senza neanche il guinzaglio. A questo, si aggiunge il malcostume, nella maggioranza dei casi, della mancata raccolta degli escrementi. Ma ieri sera (martedì), si è registrato un fatto nuovo e potenzialmente molto pericoloso.



«Uno di questi intelligenti – spiega il lettore parlando dei proprietari dei cani - ha dato modo al proprio cane di attaccare al braccio mio figlio di sei anni, creando panico e paura. Fortunatamente ha morso il braccio coperto dal maglione, ma la reazione di questi signori è stata a dir poco scandalosa visto che, dopo l'episodio, hanno proseguito a tener libero il proprio cane». Con questa lettera, il cittadino chiede maggior controllo da parte della Polizia locale e una presa di coscienza delle persone che frequentano il giardino, per un rispetto delle regole (a partire dal mantenere gli animali al guinzaglio) che aiuti l'integrità degli amici a quattro zampe e la sicurezza di tutti.