Red 26 maggio 2021 Ossi è Covid free «Covid free: il resoconto di questa settimana indica zero su tutti i casi», annuncia il sindaco Pasquale Lubinu sulla propria pagina Facebook



OSSI – Il Comune di Ossi è Covid free. Ad annunciarlo è il sindaco Pasquale Lubinu sulla propria pagina Facebook. «Covid free: il resoconto di questa settimana indica zero su tutti i casi», dichiara il primo cittadino ossese.



Infatti, nel paese del Sassarese non si registrano più ne casi di positivi in isolamento domiciliare, ne casi di positivi ricoverati in ospedale o in altre strutture, ne quarantene domiciliari. Ossi è uno dei paesi che ha sofferto tanto in quest'ultimo anno e mezzo di pandemia. Ha contato la prima vittima nel Sassarese e ha vissuto momenti di dolore e sconforto con i contagi in una casa di riposo, dove purtroppo, molte persone non ce l'hanno fatta.



Nella foto: il sindaco Pasquale Lubinu