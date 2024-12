Cor 27 maggio 2021 In Sardegna sventola bandiera bianca da lunedì Il monitoraggio di venerdì dovrebbe sancire da lunedì 31 maggio la promozione a bianca delle prime tre regioni: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Dopo sette giorni (7 giugno) dovrebbe essere la volta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto



ALGHERO - Ultimi giorni di restrizioni, seppur limitate, in Sardegna. Dopo essere stata la prima regione ad assaporare, seppur per poche settimane, nel mese di marzo, la zona bianca, l'Isola si candida a ridiventarlo dal prossimo lunedì 31 maggio. Il monitoraggio di venerdì dovrebbe infatti sancire la promozione a bianca delle prime tre regioni italiane: oltre alla Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise.



Prosegue insomma la lunga marcia verso la normalità - con tutti gli indicatori ad evidenziare il netto calo nell'ultimo mese di contagi, ricoveri e decessi - così come il tavolo delle trattative. E' di ieri l'ultimo incontro tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, alla presenza dei rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità. Si è convenuto che una volta che una Regione avrà lo status di bianca, potrà riaprire (quasi) tutto: resteranno escluse solo discoteche e sale da ballo.



La proposta condivisa prevede che «fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi, una volta che una Regione entra nella zona bianca, sia superato il cosiddetto coprifuoco e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo».