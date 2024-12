Red 27 maggio 2021 Covid: da tre giorni, nessun nuovo caso ad Alghero In discesa il numero dei positivi, che sono ora trentuno. Ecco i nuovi dati comunicati oggi dall´Ats Sardegna al sindaco Mario Conoci



ALGHERO – I positivi in città scendono da quaranta a trentuno (- nove), di cui nove ospedalizzati (uno in meno rispetto all'ultimo rilevamento. Nessun nuovo positivo negli ultimi tre giorni, mentre i guariti sono nove e le persone in quarantena diminuiscono da quarantasei a trentadue (- quattordici). Questi i nuovi dati comunicati oggi (giovedì) dall'Ats Sardegna al sindaco di Alghero Mario Conoci.