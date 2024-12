Cor 27 maggio 2021 Cip Ogliastra-Regione, tavolo istituzionale Fortemente voluto dall´assessore regionale degli enti locali, Quirico Sanna, all’incontro era presenti anche il responsabile del Trasporti della Giunta Solians, Giorgio Todde, e l’assessora all’Industria Anita Pili



CAGLIARI - Si è aperto il tavolo istituzionale tra la Regione Sardegna e il Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra presieduto da Franco Ammendola. Fortemente voluto dall'assessore regionale degli enti locali, Quirico Sanna, all’incontro era presenti anche il responsabile del Trasporti della Giunta Solians, Giorgio Todde, e l’assessora all’Industria Anita Pili.



«È partito – ha evidenziato Sanna - un percorso importante per il futuro l'Ogliastra. Metteremo tutto il nostro impegno per dare risposte concrete al territorio e alle imprese”. Gli ha fatto ecco l’assessore Todde che ha voluto enfatizzare “il ruolo importante che la Regione può svolgere per il rilancio industriale e turistico dell'Ogliastra, pensando soprattutto al futuro dell'aeroporto che sarà uno snodo strategico per tutta l’isola».



L'assessora Anita Pili, dal suo canto, ha evidenziato quanto le Zone Economiche Speciali possano essere importanti per facilitare sia processi di crescita delle aziende locali sia l'arrivo di nuove imprese interessate al comparto della Nautica. Un settore sul quale, secondo il presidente del Consorzio Franco Ammendola, deve puntare l’Ogliastra per rilanciare l’economia del suo territorio anche per le importanti ricadute occupazionali. Il tavolo verrà aggiornato nelle prossime settimane per consentire alle parti di fare le giuste valutazioni operative.